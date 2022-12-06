Сверкали пятками: прибывших на Украину наемников страшно перепугали ВС РФ

Многие пожалели, что приехали сражаться за Украину

Британский наемник Джозеф Макдональд утверждает, что иностранные добровольцы, которые хотели пополнить ряды ВСУ, массово сбегают – они сталкиваются с жутким страхом из-за российской армии.

По его словам, больше всего наемников пугала перспектива встретиться с танком ВС РФ или попасть под "ужасный" обстрел российской артиллерии.

Макдональд заявил, что сбежавшие солдаты пытались либо покинуть территорию Украины, либо перейти в другое военное подразделение, где, по их мнению, было бы безопаснее. Всего таких бегунов он начитал порядка 600-700 человек.

Он считает, что такое поведение можно назвать "великим дезертирством", однако не пояснил, когда именно произошло массовое бегство наемников. Военный утверждает, что до сих пор многие из добровольцев бояться попасть под российские обстрелы.

"Любой, кто хочет поехать на Украину: не думайте, что все будет так просто, – кто воюет с русскими, того сильно обстреливают",

– подытожил он.