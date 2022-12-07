Угроза Москве: Украина решила напасть на территории России

Атаки планируют осуществлять с воздуха

Недавние нападения на военные аэродромы в Рязанской, Курской и Саратовской областях были организованы ВСУ, хотя официально украинская сторона не взяла на себя ответственность за произошедшее. Информацию об этом подтвердил анонимный член правительства Украины в беседе с FT.

Как указывается в статье, удары были нанесены с помощью БПЛА и стали наглядным подтверждением возможностей Киева бить вглубь российской территории – одна из атак была совершена всего в 160 км от столицы России.

Собеседники издания утверждают, что это стало наглядной демонстрацией новой тактики ВСУ, которая направлена на то, чтобы "сорвать российское военное планирование и взбудоражить общественное мнение, показывая, что нигде не безопасно".

"Атаки повторятся. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири <...> Скоро и у России не будет безопасных зон", – заявил осведомитель в рядах украинской власти.

По данным FT, аэродромы, по которым были нанесены удары, ранее считались неуязвимыми. К примеру в Энгельсе, в примерно 600 км от украинской границы, базируются российские дальние бомбардировщики с ядерным оружием. Украинцы также считают ее "стартовой площадкой" для нанесения ударов крылатыми ракетами по Украине.

По данным аналитиков, из-за успешной атаки на военные объекты внутри страны, Россия может изменить тактику ведения СВО, сконцентрировав войска на защите позиций внутри государства.