"Музыканты" зашли в населенный пункт Яковлевка

"Музыканты" зашли в населенный пункт Яковлевка
Фото: военный корреспондент Ярем
В Сети появилось первое фото "вагнеровцев" из поселка Яковлевка

Бойцы ЧВК "Вагнер" сражаются за поселок, расположенный на севере от Соледара. Об этом сообщил военный корреспондент Ярем, опубликовав фото "вагнеровцев" на фоне населенного пункта.

"ЧВК "Вагнер" прямо сейчас в Яковлевке. Идут ожесточенные бои", – сообщил военкор. 

Эксперт Борис Рожин уверен, что контроль над Яковлевкой позволит "вагнеровцам" оказывать большее давление на Соледарскую группировку ВСУ.

Фото: военный корреспондент Ярем

Бойцы "Оркестра" продолжают свое наступление на позиции противника в Бахмуте. На прошлой неделе они освободили четыре поселка в пригороде, что дает серьезное преимущество российской группировке на этом участке фронта. 

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