Новое заявление Путина довело Запад до истерики

Аналитики увидели в словах президента отказ от мирного урегулирования

В минувшую среду Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека – мероприятие, как правило, является рутинным, однако в этот раз оно привлекло огромное внимание со стороны Запада.

Лидер сделал несколько важных замечаний, касающихся российской спецоперации на Украине. В первую очередь, он указал, что достижение результатов может быть "длительным процессом" и отметил, что России уже удалось взять новые территории, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также Путин отдельно подчеркнул, что Москва будет всеми силами защищать свои интересы, но не пойдет на использование ядерного оружия первой. И заметил, что в таком случае и отвечать не придется, поскольку возможности нанесения такого удара по России крайне ограничены, сообщает "Радио 1".

Исследователи американского Института изучения войны (ISW) проанализировали заявление президента. По их мнению, глава России приготовил народ к тому, что конфликт на Украине переходит в затяжной. Его завершение может произойти только в случае, когда территории окончательно перейдут под российский контроль. Они обвинили его в "имперских амбициях" из-за упоминания в речи Петра I.

При этом аналитики отметили, что на Западе говорят о некой зимней паузе, когда каждая из сторон будет занята подготовкой к активным боям весной. Однако новое заявление Путина, по их мнению, свидетельствует о том, что никакого временного затишья не будет.

"Российские военные продолжают наступательные операции вокруг Бахмута и пока отказывают себе в оперативной паузе, которая соответствовала бы передовой военной практике", – указано в отчете.

Во время заседания Совета Владимир Путин также отмечал, что Россия хочет защищать себя мирными способами, но если ей не оставляют выбора, то в ход идут все имеющиеся, включая военные, сообщает телеканал "360".