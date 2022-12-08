Страна-союзник России нанесла неожиданный удар по Украине

Киев может лишиться помощи со стороны европейцев

Венгрия, которую в ЕС часто называют союзником России из-за несовпадающей с большинством европейских стран позиции по украинскому конфликту, заблокировала новый проект антироссийских санкций и предложения удвоить фонд союза для финансирования Украины, сообщает FT. Это нанесло Киеву неожиданный удар.

С самого начала спецоперации Венгрия придерживается иной политики, нежели страны ЕС. Из-за этого Будапешт уже лишился финансирования со стороны Брюсселя на несколько миллионов евро, и, вероятно, это только начало.

Европейские дипломаты выражают опасение, что вскоре венгры и вовсе могут "взять в заложники" все предстоящие решения ЕС по Украине, которые требуется принимать единогласно, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Это становится довольно предсказуемым", – констатировал один из собеседников издания.

В ЕС полагают, что вскоре Будапешт может пойти на более радикальные шаги, и они должны быть к этому готовы, сообщает URA.RU.