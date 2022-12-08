Россиянам честно обозначили год окончания СВО: заявление МИД РФ

Россиянам честно обозначили год окончания СВО: заявление МИД РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы готовятся к затяжному противостоянию

В последнее время число громких заявлений о необходимости переговоров по украинскому конфликту сильно возросло. Об этом стали говорить даже на Украине, где ранее исключали любую возможность сесть за общий стол вместе с Россией. И хотя все стороны говорят, что единственный путь решения сложившейся ситуации – дипломатический, на Западе отмечают, что определять его условия будут в Киеве, а не Москве. 

На этом фоне в США приняли проект Оборонного бюджета страны, который также включает в себя 800 млн долларов, предназначенных для Украины, передает РИА ФАН. Также американцы утверждают, что будут поддерживать украинцев до последнего в их сопротивлении "российской агрессии". 

В российском МИД уже изучили план, который готовят США на 2023 год. Как отметила во время брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова, Вашингтон совершенно не настроен на прекращение конфронтации.

"США, исходя из документов на поставки вооружений, планируют подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года", – рассказала она.

Ранее Владимир Путин во время своей речи предупреждал, что появление результатов спецоперации может быть длительным процессом, пишет RT, хотя некоторые достижения уже имеются. К примеру, присоединение к России новых территорий.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что СВО можеть закончиться "хоть завтра", и Зеленский это прекрасно знает. 

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
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