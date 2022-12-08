Военные обратились к руководству ВС РФ с важной просьбой

Военные обратились к руководству ВС РФ с важной просьбой
Фото: Romain Carre/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
К этому их подтолкнули постоянные обстрелы Донецка

Комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что нужно поменять некоторые военные цели в спецоперации. Об этом он написал в своем Telegram.

Военный отметил, что каждый солдат в увольнении скажет, что ему нравится Донецк. Однако в последнее время город "борется и превзнемогает" – все из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Ранее атаки привели к тому, что жители пяти районов города остались без света, передает телеканал "360"

Ходаковский написал, что не в праве диктовать военным стратегам, какие решения они должны принимать. Однако по его мнению, имеющийся наступательный потенциал, который может быть задействован на взятии очередной Павловки, должен быть направлен на защиту Донецка, пишет "Свободная пресса".

"Трудно объяснить людям, почему где-то на дальних рубежах мы расходуем свой ресурс на задачах менее приоритетных, а Донецк при этом – как агнец на заклании",

– подытожил кобмат.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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