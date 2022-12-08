Незалежные проявляют удивительное упорство

Эксперты по всему миру все чаще заявляют о том, что Вооруженные силы украинского государства находятся в плачевном состоянии. Однако киевский режим не готов смириться с поражением и продолжает бросать вояк в атаки на ВС России. Так, незалежные боевики попытались напасть на наши позиции в Донецкой народной республике.



Такой информацией поделились в главном военном ведомстве России. Министерство обороны сообщает, что украинские военнослужащие бросились в атаку в направлении стратегически важных населенных пунктов Спорное и Берестовое в ДНР.

Однако бойцы Армии России дали мощный отпор врагу. В результате неудачное нападение на наших военных привело к тому, что 50 украинских военнослужащих отдали Богу душу, также были ликвидированы три бронемашины и два пикапа военных.

Более того, российским военнослужащим также удалось уничтожить более 90 польских боевиков под Харьковом. Как отмечает "Пятый канал", иностранцы поддерживали Киев и помогали ему совершать кровавые преступления против мирных жителей.