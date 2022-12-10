Американцам не нужна ядерная мировая

Соединенные Штаты не нуждаются в победе Киева в конфликте украинской стороны с Россией – такой сценарий приведет лишь к новому конфликту, который может стать ядерным. Вместо этого Белый дом ищет пути для налаживания стабильных отношений с Москвой, пишет 19FortyFive.

Иными словами, победа Украины ставит крест на возможности избежать ядерной войны. В материале говорится, что цель, преследуемая украинским руководством в лице Владимира Зеленского, заключается в возвращении утраченных территорий на границы до 24 февраля 2022 года.

Однако и здесь Вашингтон не готов разделить устремления Киева – РФ ранее предупреждала, что в итоге готова применить стратегические силы для защиты собственного суверенитета. Перед администрацией Джо Байдена остро встал вопрос, как избежать такого поворота событий.

Аналитик Брайан Кларк уверен, что американцам нужно переосмыслить стратегию по поддержке ВСУ и сделать ставку на сотрудничество с Россией.