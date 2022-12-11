В срочном порядке: власти просят жителей Одесской области покинуть регион

В срочном порядке: власти просят жителей Одесской области покинуть регион
Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ситуация стала критической

Проблемы с подачей электроэнергии на территории Одесской области вряд ли получится решить в короткий срок. Вероятно, это может занять до четырех месяцев, поэтому жители должны покинуть регион, если у них есть такая возможность. Об этом заявили в местной администрации.

Без света на этот период останутся около 1,5 млн человек, проживающих в области. По словам президента страны Владимира Зеленского, на данный момент к электроснабжению подключена только критическая инфраструктура и лишь насколько это позволяют возможности. Он также отметил, что восстановление линий передач "дается очень тяжело". 

В ДТЭК сообщают, что вся Одесская область отключена от электричества. Местный департамент систем жизнеобеспечения и эффективнности призвал местных жителей покинуть регион – к примеру, уехать в соседние области, если у людей есть такая возможность. 

"Мы понимаем, насколько сложно такое долгое время находиться без электроснабжения", – отметили в ведомстве.

На данный момент графики отключений электричества действуют во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях, а также столице Украины. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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