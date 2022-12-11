Мобилизованные устроили взбучку иностранным наемникам под Сватово

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Во время выполнения оборонных задач на Сватовском направлении российские солдаты, которые попали под призыв в рамках мобилизации, столкннулись с иностранными наемниками. Об этом они сообщили в беседе с журналистами.
По их рассказу, сперва им поручили сидеть в окопах и занимать оборону. Чуть позже дали команду отойти в центр посадки, чтобы начался отброс противника с помощью артиллерии.
"Мы отошли к центру, и начали мелькать тени", – вспомнили солдаты.
Они заявили, что стали требовать у группы пароль, чтобы распознать подразделение. Однако в ответ получили фразу "Русские сдавайся!". Им пришлось послать их на три буквы и открыть огонь.
"Русские не сдаются", – сказал боец.
Как отметили солдаты, военные в группе противника говорили, предположительно, с польским или словацким акцентом. Об итогах столкновения военные не сообщили.
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