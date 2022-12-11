Что сделает ВС РФ после атак на военные аэродромы: прогноз эксперта

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На минувшей неделе были совершены атаки на несколько российских аэродромов. Официально Украина не взяла на себя ответственность, хотя анонимные украинские чиновники в беседе с западными СМИ подтвердили, что ВСУ имеют к произошедшему прямое отношение, пригрозив также ударами вглубь России. Военный эксперт и полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал, какие меры в связи с этими угрозами может предпринять российское руководство.
По его словам, ВС РФ усилят наряд сил и средств ПВО для прикрытия аэродрома Дальней авиации. Это будет включать в себя зенитный ракетный полк С-400 в составе как минимум двух дивизионов, одна-две батареи ЗПРК "Панцирь-С" или "Тор-М2", средства МЗА типа ЗПУ-4 или ЗУ-2.
"Самое важное – радиолокационное поле на подступах к объекту на всех высотах (особенно малых и предельно малых) должно обеспечивать своевременное приведение огневых средств к открытию огня и выдачу беспоисковых целеуказаний", – отметил эксперт.
Поэтому он допускает, что около военных объектов на необходимом удалении развернут подразделения радиотехнических войск.
Ходаренок указал, что найти дополнительные силы для усиления обороны можно двумя способами: либо перегруппировать внутренние подразделения, либо сформировать новые. Хотя сперва, по его словам, начнут рассредотачивать стратегически важные бомбардировщики на другие аэродромы.
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