Украинцы пытались напугать руководство РФ

Обозреватель Forbes Дэвид Экс считает, что удары по российским аэродромам на минувшей неделе стали сигналом, который послало руководство Украины своим российским коллегам. Так они продемонстрировали, что обладают всем необходимым потенциалом для нанесения ударов по Москве.

Тем не менее, он дополнительно привел слова отставного генерала австралийской армии Мика Райана, который считает, что это не является демонстрацией желания Киева нападать на российскую столицу. Так они просто хотели "вызвать несколько бессонных ночей" в Кремле и Минобороны.

Журналист отметил, что нападение украинцев на Москву привело бы серьезнейшей эскалации за все девять месяцев конфликта. И хотя у ВСУ есть арсенал для нанесения ударов, более вероятно, что они будут прибегать к простым диверсионным атакам.

По неподтвержденным данным, удары по аэродромам в Энгельсе и Дягилево были совершены модернизированными "Стрижами".

"Неясно, сколько Ту-141 и подобных Ту-143 осталось в ВВС Украины. Но нет никаких технических причин, по которым Киев не мог бы нацелить их на Москву",

– заключил обозреватель.