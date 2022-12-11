Британская разведка озвучила стратегию ВС РФ на Украине зимой

Британская разведка озвучила стратегию ВС РФ на Украине зимой
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
О затишье в конфликте речи не идет

Офис украинского президента получил новые разведданные, прибывшие со стороны британской разведки MI6. В ведомстве утверждают, что Москва собирается на протяжении всей зимы наносить удары по критической инфраструктуре страны.

Разведчики утверждают, что главная цель российских военных – успеть полностью уничтожить промышленный потенциал Украины в ближайшие три месяца. 

По версии британцев, Россия пытается сделать конфликт более затяжным, чтобы нанести максимальный ущерб украинской экономике и истощать запасы Запада.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
новости партнеров

19FortyFive: США начнут "сливать" Украину из-за угроз Кремля

Американцам не нужна ядерная мировая

"Газовый удар" России поставит весь Запад на колени - СМИ

У Москвы в руках серьезный козырь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей