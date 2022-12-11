Британская разведка озвучила стратегию ВС РФ на Украине зимой

О затишье в конфликте речи не идет

Офис украинского президента получил новые разведданные, прибывшие со стороны британской разведки MI6. В ведомстве утверждают, что Москва собирается на протяжении всей зимы наносить удары по критической инфраструктуре страны.

Разведчики утверждают, что главная цель российских военных – успеть полностью уничтожить промышленный потенциал Украины в ближайшие три месяца.

По версии британцев, Россия пытается сделать конфликт более затяжным, чтобы нанести максимальный ущерб украинской экономике и истощать запасы Запада.