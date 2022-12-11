В Европе допускают, что Киев может решиться на новую провокацию

Французский генерал в отставке Мишель Яковлефф считает, что украинцы могут продолжить совершать атаки на территории России, но дополнительно придавать им более символический характер. Об этом он заявил в эфире LCI.

Военный указал, что украинцы вполне могут сделать следующей военной целью колонну марширующих на Параде Победы солдат.

Француз утверждает, что если Украина одержит победу в конфликте, то это может полностью перечеркнуть достижения России в победе над нацисткой Германией.