Украине посоветовали ударить по Москве 9 мая

Украине посоветовали ударить по Москве 9 мая
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Европе допускают, что Киев может решиться на новую провокацию

Французский генерал в отставке Мишель Яковлефф считает, что украинцы могут продолжить совершать атаки на территории России, но дополнительно придавать им более символический характер. Об этом он заявил в эфире LCI.

Военный указал, что украинцы вполне могут сделать следующей военной целью колонну марширующих на Параде Победы солдат. 

Француз утверждает, что если Украина одержит победу в конфликте, то это может полностью перечеркнуть достижения России в победе над нацисткой Германией. 

Источник: LCI ✓ Надежный источник
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