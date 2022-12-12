Поисковые группы регулярно отправляются на вылеты

Бойцы российской военной авиации планомерно наносят удары по позициям противника. К сожалению, нередко они попадают под атаку украинских боевиков. Для того чтобы минимизировать потери среди наших доблестных военных и не позволить украинцам взять их в плен, в зоне спецоперации постоянно работают поисково-спасательные группы.



Журналистам РИА "Новости" рассказали, как работают наши спасатели. Так, вертолет с профильными спецами постоянно находится в боевой готовности. Машина регулярно вылетает на операции вместе с боевыми самолетами, отмечает телеканал "360".

Главная задача спасателей – вовремя прийти на помощь сбитым летчикам, рассказал руководитель поисковой службы бригады армейской авиации, передает "Радио 1". Также они помогают при эвакуации раненых бойцов.

Когда боевые самолеты отправляются в эпицентр столкновения с противником, спасатели всегда дежурят поблизости. В случае неблагоприятного исхода для наших бойцов, они немедленно отправляются на поиски сбитого летчика, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Благодаря слаженной работе спецов нашей армии удается минимизировать потери.