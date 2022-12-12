В ДНР заявили о продвижении Армии России по всему фронту

Российские бойцы продолжают выполнять поставленные задачи

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поделился последними новостями с фронта. По словам высокопоставленного госслужащего, нашей армии на Донецком направлении удается достигать существенных прорывов.

Пушилин объявил, что российские войска продвинулись по всей линии соприкосновения, передает телеканал RT.

Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", на некоторых участках российским бойцам удается проходить по 100 – 200 метров в день. Однако есть сложные зоны, где продвижение идет по 10 – 20 метров.

Телеканал "360" добавляет, что ранее Пушилин заявил о том, что Армия России активно продвигается к стратегически важному населенному пункту Дзержинск.

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