Бесчинства украинских боевиков поражают своей жестокостью

Военные действия на территории Донбасса ведутся уже много лет. За это время Вооруженные силы украинского государства лишили жизни огромное число мирных граждан. Как сообщили в Луганской народной республике, только за последние несколько месяцев в Северодонецкой агломерации обнаружили огромное количество останков ни в чем неповинных людей.



Советник руководителя республики Анна Сорока рассказала, что за непродолжительный период на территории агломерации были обнаружены трупы 2 тысяч мирных жителей. Поисковые группы работали на территории городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременная.

После того, как в ходе спецоперации России началось освобождение этой агломерации от украинских боевиков, профильные эксперты проступили к работам по поиску трупов. С лета текущего года на территории перечисленных городов были обнаружены массовые захоронения мирных жителей. Останки замученных людей придадут земле согласно традициям.

Ранее "Пятый канал" опубликовал кадры с боями добровольческого батальона "Барс-13" за Кременную.