В Северодонецкой агломерации обнаружили массовые захоронения мирных жителей

В Северодонецкой агломерации обнаружили массовые захоронения мирных жителей
Фото: www.unsplash.com
Бесчинства украинских боевиков поражают своей жестокостью

Военные действия на территории Донбасса ведутся уже много лет. За это время Вооруженные силы украинского государства лишили жизни огромное число мирных граждан. Как сообщили в Луганской народной республике, только за последние несколько месяцев в Северодонецкой агломерации обнаружили огромное количество останков ни в чем неповинных людей.

Советник руководителя республики Анна Сорока рассказала, что за непродолжительный период на территории агломерации были обнаружены трупы 2 тысяч мирных жителей. Поисковые группы работали на территории городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременная.

После того, как в ходе спецоперации России началось освобождение этой агломерации от украинских боевиков, профильные эксперты проступили к работам по поиску трупов. С лета текущего года на территории перечисленных городов были обнаружены массовые захоронения мирных жителей. Останки замученных людей придадут земле согласно традициям.

Ранее "Пятый канал" опубликовал кадры с боями добровольческого батальона "Барс-13" за Кременную.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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