Назван следующий шаг ВС РФ после освобождения Артемовска

Назван следующий шаг ВС РФ после освобождения Артемовска
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Регион имеет важное стратегическое значение

Полковник в отставке Юрий Кнутов утверждает, что российские войска пытаются взять Артемовск и Марьинку, поскольку эти населенные пункты являются ключевыми в оборонных позициях ВСУ. Из-за этого в регионе в последнее время проходят ожесточенные бои.

По его словам, текущие бои, пусть они и позиционные, имеют важное стратегическое значение для ВС РФ. В случае успеха военным откроется выход к Славянску и Краматорску, а также будет прорвана линия украинской обороны в этом направлении, передает "Радио 1". 

После этого, отметил эксперт, у России появится возможность установить контроль над этой территорией. 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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