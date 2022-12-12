Назван следующий шаг ВС РФ после освобождения Артемовска

Регион имеет важное стратегическое значение

Полковник в отставке Юрий Кнутов утверждает, что российские войска пытаются взять Артемовск и Марьинку, поскольку эти населенные пункты являются ключевыми в оборонных позициях ВСУ. Из-за этого в регионе в последнее время проходят ожесточенные бои.

По его словам, текущие бои, пусть они и позиционные, имеют важное стратегическое значение для ВС РФ. В случае успеха военным откроется выход к Славянску и Краматорску, а также будет прорвана линия украинской обороны в этом направлении, передает "Радио 1".

После этого, отметил эксперт, у России появится возможность установить контроль над этой территорией.