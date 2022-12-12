Техника НАТО на Украине начала массово выходить из строя

Техника НАТО на Украине начала массово выходить из строя
Фото: Philipp Schulze/dpa/www.globallookpress.com
Оружие оказалось не приспособленным к зиме

С приходом холодов с военной техникой Североатлантического альянса начались массовые неполадки – отправленное Западом вооружение хорошо зарекомендовало себя в теплых странах, поскольку было специально для них разработано, однако в более холодных европейских проявило себя не лучшим образом. Информацию подтвердил военный эксперт Андрей Морочко, который в данный момент находится в Луганске. 

"И автомобили, и гусеничная техника требуют ряда модернизаций. Нужны особые горюче-смазочные материалы. Например, винтовка М-16 просто перестает стрелять в большие морозы – застывает смазка", – рассказал он интернет-изданию "Подмосковье сегодня"

Существуют аналогичные проблемы с топливом для автомобильной и гусеничной техникой. Эксперт отметил, что эксперты НАТО стараются что-то предпринять по этому поводу, но модернизация техники требует слишком много времени и сил. 

По его словам, сейчас у техники альянса массовые поломки, и исправить ситуацию в короткий срок вряд ли возможно. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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