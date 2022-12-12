США приняли важное решение по Украине

Военные уже готовятся к отправке в страну

Три высокопоставленных американских чиновника сообщили, что Вашингтон планирует увеличить численность американских солдат на Украине, пишет NBC News.

Осведомители утверждают, что сейчас на украинской территории находятся порядка двух десятков военных США, которые занимаются отслеживанием поставляемых вооружений и обеспечивают безопасную транспортировку до пункта назначения. Также они обучают ВСУ использовать военную технику.

Американский министр обороны Ллойд Остин планирует в ближайшее время усилить контроль за поставляемыми вооружениями, что потребует увеличения численности американской группировки на Украине. На такие меры он вынужден пойти, чтобы избежать обвинений со стороны республиканцев в бесконтрольных поставках и сохранять объемы военной помощи Киеву.

"Высокопоставленные официальные лица США подчеркнули, что любое новое присутствие войск будет ограниченным и скромным, вероятно, исчисляемым однозначными числами", – указывается в статье.

США не хотят отправлять в страну больше людей из-за проблем с обеспечением их водой и электричеством. Часть из них, вероятно, будет находиться в соседних государствах и отправляться с миссиями на Украину.