В США озвучили пять требований к завершению конфликта на Украине

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Колумнист издания The Wall Street Journal Уолтер Мид считает, что популярная фраза "в мирное время нужно готовится к войне" верна и в обратную сторону – во время боевых действий следует продумывать основы будущего мира. По его словам, выстраиванием безопасного миропорядка должны заняться западные государства, учитывая пять важных пунктов.
Первый – скорейшее завершение конфликта на Украине. В противном случае, затянувшееся противостояние может стать более разрушительным в глобальном плане.
Второй – прекращение спецоперации на условиях подлинного мира, а не временного прекращения конфронтации. Журналист отметил, что для США невыгодны последствия санкций, которые калечат мировую экономику, пишет URA.RU.
Третий пункт – предусмотреть обязательное наказание для России за начатую СВО.
Четвертый – завершение конфликта не должно дать оснований для последующей эскалации. Лучший путь в этом вопросе – создать новую мировую систему безопасности.
И последний, пятый пункт – США не должны допустить распада России по итогам конфликта. В противном случае это создаст огромную "зону анархии", которая будет крайне выгодна Китаю.
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