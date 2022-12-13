В США озвучили пять требований к завершению конфликта на Украине

В США озвучили пять требований к завершению конфликта на Украине
Фото: unsplash.com
Американцы уже готовятся к прекращению конфронтации

Колумнист издания The Wall Street Journal Уолтер Мид считает, что популярная фраза "в мирное время нужно готовится к войне" верна и в обратную сторону – во время боевых действий следует продумывать основы будущего мира. По его словам, выстраиванием безопасного миропорядка должны заняться западные государства, учитывая пять важных пунктов.

Первый – скорейшее завершение конфликта на Украине. В противном случае, затянувшееся противостояние может стать более разрушительным в глобальном плане. 

Второй – прекращение спецоперации на условиях подлинного мира, а не временного прекращения конфронтации. Журналист отметил, что для США невыгодны последствия санкций, которые калечат мировую экономику, пишет URA.RU

Третий пункт – предусмотреть обязательное наказание для России за начатую СВО. 

Четвертый – завершение конфликта не должно дать оснований для последующей эскалации. Лучший путь в этом вопросе – создать новую мировую систему безопасности.

И последний, пятый пункт – США не должны допустить распада России по итогам конфликта. В противном случае это создаст огромную "зону анархии", которая будет крайне выгодна Китаю. 

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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