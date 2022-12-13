Два личных качества Суровикина заставили Запад паниковать

Два личных качества Суровикина заставили Запад паниковать
Фото: Минобороны РФ
Заслуги военного отметили в Великобритании

Аналитики британского издания The Telegraph утверждают, что приход генерала Сергея Суровикина на пост командующего объединенной группировкой войск России в зоне СВО стал чуть ль не самым грамотным решением руководства за последние девять месяцев. По их словам, военный смог стабилизировать и дисциплинировать армию.

Они утверждают, что ситуация в подразделениях и их слаженность значительно возросла. Журналисты назвали его "генералом Армагеддоном", отдельно выделив два личных качества Суровикина, которые серьезно напугали Запад – это выдающиеся организаторские способности и жесткость, сообщает Общественная служба новостей

Эксперты полагают, что это делает командующего одним из самых страшных противников для ВСУ. По их словам, даже безкровный вывод российских подразделений из Херсона стал для военного огромной заслугой, поскольку этот шаг сильно помешал попыткам украинцев прорвать оборону Днепра. 

По данным "Свободной прессы", ВСУ полностью лишили возможности высадиться на берегу реки. Одновременно с этим у ВС РФ на позициях Донбасского направления кратно выросла огневая мощь. Аналитики полагают, что назначение Суровикина было сделано вовсе не для поддержания обороны. 

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
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