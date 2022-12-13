Москва и Париж вступили в жаркий спор из-за происходящего на ЗАЭС

Высказывания участников процесса по урегулированию ситуации кардинально отличаются

На Западе и Украине официально заявляют, что договоренность по обеспечению безопасности Запорожской АЭС находится в финальной стадии согласования. В МАГАТЭ уверяют, что российская сторона якобы согласилась с принципиальным пунктом о выводе войск. В Москве это категорически отрицают.

К делу подключился Эммануэль Макрон, который недавно беседовал на тему ЗАЭС с Владимиром Путиным по телефону. Президент Франции уверяет, Россия согласилась убрать с территории станции тяжелые и легкие вооружения – будто бы осталось прояснить лишь незначительные детали, поскольку общее согласие сторон уже было достигнуто. Лидер также выразил надежду, что точку по теме безопасности атомного объекта получится поставить в течение ближайших недель.

В Кремле уже отреагировали на высказывание Макрона, вступив с политиком в спор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что ранее на эту тему высказывался Владимир Путин – он отдельно подчеркивал, что на станции не было и нет никаких тяжелых вооружений.

"Это могут отчетливо подтвердить те сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся", – заявил Песков.

При этом он отметил, что Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по теме обеспечения безопасности Запорожской АЭС, не прояснив, на какой стадии находится процесс урегулирования.