Шансов у Киева никаких, заявил полковник

Превосходство российских войск над ВСУ не дает Киеву никакой возможности одержать победу над противником. Участь политического руководства страны будет печальной, когда чаша весов будет склоняться в пользу РФ, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Полковник американской армии прямо заявил, что не оставляет президенту Владимиру Зеленскому никаких шансов на успех. Поэтому для него было бы куда проще податься в Польшу – там можно переждать обострение ситуации в военном конфликте.

"Иначе его дни будут сочтены", – высказался полковник.

Макгрегор уточнил, что потери ВСУ колоссальны, а мобилизационный потенциал исчерпал себя. У украинских войск заканчиваются ресурсы для пополнения живой силы – однажды воевать будет просто некому.