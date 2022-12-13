Пентагон советует Зеленскому срочно бежать из Украины

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Превосходство российских войск над ВСУ не дает Киеву никакой возможности одержать победу над противником. Участь политического руководства страны будет печальной, когда чаша весов будет склоняться в пользу РФ, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Полковник американской армии прямо заявил, что не оставляет президенту Владимиру Зеленскому никаких шансов на успех. Поэтому для него было бы куда проще податься в Польшу – там можно переждать обострение ситуации в военном конфликте.
"Иначе его дни будут сочтены", – высказался полковник.
Макгрегор уточнил, что потери ВСУ колоссальны, а мобилизационный потенциал исчерпал себя. У украинских войск заканчиваются ресурсы для пополнения живой силы – однажды воевать будет просто некому.
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