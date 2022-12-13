ВСУ не желают тратить собственные силы и посылают на передовую иностранцев

Наступление российских сил в Донбассе в скором времени станет финальным ударом для сосредоточенной в регионе украинской группировки – об этом заявляет сам генштаб ВСУ. Новая стратегия российского командования сводится к максимальному уничтожению вражеской силы, что позволит парализовать все оперсоединения противника.

Как пишет "Свободная Пресса", мясорубка под Бахмутом оказалась самым страшным событием для украинских войск. Потери ВСУ оцениваются в тысячи. С прошлого месяца Киев даже не пытается идти в контратаку за счет тактических групп. Инициатива полностью на стороне ВС РФ.

Украинская сторона, отмечает источник, также признает, что Бахмут стал свидетельством применения Россией малых диверсионных и штурмовых групп – не батальонных и не ротных. Они наносят самый большой ущерб живой силе противника.

Окрестности Бахмута густо заселены отрядами наемников из других стран. Киев не желает тратить собственные ресурсы, а потому швыряет на передовую "псов войны".

Так уничтожили отряд наемников из Грузии. Позднее информация была подтверждена грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

По информации телеканала "360", ВС РФ сорвали атаку украинских штурмовиков на Лиманском направлении, накрыв противника артогнем с ТОС.