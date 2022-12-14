Руководство ВС РФ готовит грандиозный сюрприз ВСУ на поле боя

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Политолог Евгений Минченко оценил слухи вокруг подготовки федерального послания президента России в конце года. Сведения о традиционном мероприятии разнятся: одни источники говорят, что оно планируется, другие это отрицают. Эксперт считает, что окончательное решение будет принято после оценки новой ситуации на поле боя.
В беседе с журналистами телеканала "360" он отметил, что после назначения Суровикина наметился серьезный сдвиг в происходящем – отзывы о генерале в околовластных кругах самые положительные, все оценивают его как высокого профессионала.
Минченко напомнил, что сейчас противники поставили себе установку, что конфликт завершится лишь поражением России. Поэтому главная тактика Москвы в данной ситуации – показать, что добиться этой цели невозможно. По его словам, источники уверяют, что руководство ВС РФ в связи с этим готовит ВСУ грандиозный сюрприз.
"Большие надежды на нового руководителя Сергея Суровикина, <…> говорят, он готовит что-то масштабное. Но что именно – не знаю, а знал бы – не сказал",
– приводит его слова URA.RU.
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