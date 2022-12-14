Зону СВО решили расширить еще на две области

Зону СВО решили расширить еще на две области
Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сроки похода на новые регионы пока не озвучиваются

В ходе спецоперации на Украине к России присоединились Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области. Несмотря на это, часть территорий еще охвачена непрерывными боями. Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждает, что останавливаться на четырех регионах не следует.

По его словам, следом должны быть освобождены Одесса и Чернигов. Это нужно для того, чтобы отодвинуть противника как можно дальше от Донецка и исключить обстрелы города. 

"Я думаю, мы без этого не обойдемся", – приводит его слова RT.

Пушилин утверждает, что это необходимо из-за объемов поставок западного оружия Украине и тех действий, которые предпринимают США и ЕС в отношении отделившихся регионов. 

Однако он отметил, что на данный момент войска заняты освобождением ДНР и других территорий. Поэтому о сроках, когда ВС РФ пойдут на Одессу и Чернигов, говорить преждевременно, указывает Общественная служба новостей

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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