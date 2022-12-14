В США объявили о победе России в украинском конфликте

В США объявили о победе России в украинском конфликте
Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
До официальных итогов осталось немного

Ситуация на Украине ухудшается с каждым днем. В результате ракетных ударов по инфраструктуре страны Киев и Брюссель столкнулись с серьезными трудностями. И если конфликт затянется на всю зиму, то есть высокая вероятность, что это окончательно сломает украинцев и европейцев. Такое заявление сделал высокопоставленный американский чиновник Марк Милли, обратившись с просьбой к Москве.

Он отметил, что атаки на энергетический сектор были невероятно разрушительными. И если противостояние продлится еще три месяца, то Россия окончательно победит. 

"Украина должна начать переговоры до того, как она окажется в трясине в стиле Первой мировой войны", – считает генерал.

Сейчас, по его словам, Зеленскому предстоит принять непростое решение: предпринять попытку наступления, к примеру, перерезать сухопутный коридор в Крым, которая может обернуться неудачей, либо бездействовать, что тоже опасно. 

"И дилемма Украины станет еще острее, если Путин перехватит дипломатическую инициативу, предложив перемирие до весны", – указал военный.

Милли считает, что даже если Москва выступит с такой инициативой, то затишье будет использоваться лишь для пополнения запасов перед новыми наступлениями.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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