В США объявили о победе России в украинском конфликте

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Ситуация на Украине ухудшается с каждым днем. В результате ракетных ударов по инфраструктуре страны Киев и Брюссель столкнулись с серьезными трудностями. И если конфликт затянется на всю зиму, то есть высокая вероятность, что это окончательно сломает украинцев и европейцев. Такое заявление сделал высокопоставленный американский чиновник Марк Милли, обратившись с просьбой к Москве.
Он отметил, что атаки на энергетический сектор были невероятно разрушительными. И если противостояние продлится еще три месяца, то Россия окончательно победит.
"Украина должна начать переговоры до того, как она окажется в трясине в стиле Первой мировой войны", – считает генерал.
Сейчас, по его словам, Зеленскому предстоит принять непростое решение: предпринять попытку наступления, к примеру, перерезать сухопутный коридор в Крым, которая может обернуться неудачей, либо бездействовать, что тоже опасно.
"И дилемма Украины станет еще острее, если Путин перехватит дипломатическую инициативу, предложив перемирие до весны", – указал военный.
Милли считает, что даже если Москва выступит с такой инициативой, то затишье будет использоваться лишь для пополнения запасов перед новыми наступлениями.
Выдавить Москву не получилось
В Киеве уверяют, что попали по кораблю "Нептуном"