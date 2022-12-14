Белый дом выдвинул Москве новый ультиматум

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Американцы послали ясный сигнал Кремлю о своих намерениях: Белый дом в лишний раз подтвердил, что не собирается поддерживать никакие мирные инициативы по Украине. Вашингтон ожидает лишь военного завершения конфликта, указал экс-советник Минобороны Соединенных Штатов, полковник Дуглас Макгрегор.
Причина такова, что американцам совершенно не интересна деэскалация конфликта, поэтому никаких альтернативных подходов от них ждать не стоит, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Реальная стратегия американцев заключается в том, чтобы поддерживать на Украине контролируемый хаос и подбрасывать щепки в огонь, если костер начинает тлеть. Однако, считает Макгрегор, конфликт будет завершен раньше, чем Украине предоставят в пользование ракеты.
Фактически, Белый дом не оставляет Зеленскому никаких возможностей для переговоров – прекращение огня равносильно для Штатов проигрышу, потому что так дешево ослаблять Россию больше не получится. Пока позиция американцев на этот счет неизменна – если не получится ответить им так, чтобы склонить к миру.
Макгрегор добавил, что Вашингтон никогда не станет признавать собственные просчеты и ошибки, в особенности вину в гибели сотен тысяч граждан Украины и причастность к миграционному кризису в Европе.
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