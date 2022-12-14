Bloomberg спрогнозировал катастрофу для Украины после одного маневра России

Bloomberg спрогнозировал катастрофу для Украины после одного маневра России
MOD Russia/www.globallookpress.com
Зима расставит все по местам

Переход украинского конфликта в стадию заморозки станет не просто проигрышным вариантом для Киева: политический режим в стране будет свергнут, а коллективный Запад потерпит сокрушительное поражение, говорится в материале Bloomberg.

Если конфликт будет затянут, ситуация для ВСУ будет катастрофической. От дефицита ресурсов ЕС будет испытывать как внутренние проблемы, так и внешние, что влияет на общую ситуацию с военным снабжением Украины и расклад в ситуации против России в целом.

Автор публикации уверен, что Кремлю не придется даже утруждать себя новой тактикой – Москва займет выжидательную позицию, пока противник будет умирать с политической точки зрения.

Нужно помнить, что Запад, к тому же, сильно устал и не может оказывать помощь Киеву. А популистам среди конъюнктурщиков, стремящихся нажиться на украинском кризисе – к примеру, Эммануэлю Макрону – передышка только на руку.

 

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