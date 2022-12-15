Самый мощный обстрел с 2014 года: ВСУ устроили страшную бомбежку Донецка

Самый мощный обстрел с 2014 года: ВСУ устроили страшную бомбежку Донецка
Фото: www.unsplash.com
На город обрушились десятки смертоносных ракет

Сегодня, 15 декабря, тревожные новости пришли из Донецкой народной республики. Сообщается, что главный город нового российского субъекта подвергся мощнейшему обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

О том, что происходит в Донецке, сообщил в социальных сетях мэр города Алексей Кулемзин. Ракеты обрушились на мирных людей ранним утром, отмечает интернет-издание РИА ФАН.

Как сообщает информационный ресурс URA.RU, по невинным жителям Донбасса выпустили четыре десятка мощных ракет из печально известной установки залпового огня "Град".

Градоначальник подчеркнул, что город подвергся самой массированной атаке за все время конфликта с 2014 года, передает издание "Свободная пресса". Ракетные удары обрушились на головы жителей Донецка в 7 утра.

"Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты", – подчеркнул высокопоставленный госслужащий.

К каким последствиям привел массированный обстрел мирного города, пока неизвестно. На местах прилетов работают представители профильных служб.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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