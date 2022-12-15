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Сегодня, 15 декабря, тревожные новости пришли из Донецкой народной республики. Сообщается, что главный город нового российского субъекта подвергся мощнейшему обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.
О том, что происходит в Донецке, сообщил в социальных сетях мэр города Алексей Кулемзин. Ракеты обрушились на мирных людей ранним утром, отмечает интернет-издание РИА ФАН.
Как сообщает информационный ресурс URA.RU, по невинным жителям Донбасса выпустили четыре десятка мощных ракет из печально известной установки залпового огня "Град".
Градоначальник подчеркнул, что город подвергся самой массированной атаке за все время конфликта с 2014 года, передает издание "Свободная пресса". Ракетные удары обрушились на головы жителей Донецка в 7 утра.
"Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты", – подчеркнул высокопоставленный госслужащий.
К каким последствиям привел массированный обстрел мирного города, пока неизвестно. На местах прилетов работают представители профильных служб.
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