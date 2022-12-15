Последняя капля: Россия начнет ядерную войну с США при одном условии

Эксперт сделал прогноз на будущее

Если американцы все же найдут способ исключить Россию из Совбеза ООН, то это непременно приведет к ядерной войне. Такого мнения придерживается политолог Сергей Марков. Отдельно он подчеркнул, что способа сделать это на законных основаниях не существует.

В беседе с "Пятым каналом" эксперт указал, что США могут заблокировать возможность российским дипломатам посещать заседания или здание секретариата в Нью-Йорке. Но по сути эти меры противоречат юрисдикции, хотя в теории они могут быть признаны другими членами Совбеза и генсеком ООН.

Тем не менее, на такой шаг Вашингтон пойдет только после жестких действий Москвы. К примеру, задействования ядерного оружия на Украине. И тогда Россия, по словам Маркова, потеряет значительную часть своего геополитического статуса, а также права вето на решения СБ ООН.

"В том случае, если ядерная сверхдержава России будет лишена этого права вето, то, возможно, она будет вынуждена применить ядерное оружие для своей защиты",

– подытожил политолог.

Такой вариант возможен только в случае, если Москву вынудят задействовать ядерное оружие в украинском конфликте. Однако президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не использует его первой.