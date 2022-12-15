Зеленский сделал несколько резких высказываний о Путине

Украинский президент перешел на личности

Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера о Петре I. Он сделал несколько резких высказываний о Путине в интервью The Economist.

На прошлой неделе глава России отметил, что император Петр I занимался возвращением и укреплением территорий страны. Он выразил мнение, что и на его долю выпала та же участь. Также Путин призвал готовиться к долгому урегулированию ситуации с Украиной.

Зеленский в интервью вспомнил слова лидера и высказался о них в резкой манере.

"Он сказал что-то о Петре I, что-то вроде: "Он не сделал, а я сделал". Мы не на приеме у психиатра. Это реально. Как будто в той комнате живет Наполеон, а в этой живет президент Путин", – заявил президент.

Он также призвал российского лидера скорее отвести войска к границам 1991 года, признать, что спецоперация была "трагической ошибкой" и начать путь урегулирования. По его словам, так Путин сможет сохранить свою жизнь и жизни своего политического окружения.

При этом Зеленский заявил, что глава России не является смелым человеком – он скорее оппортунист, который решился на спецоперацию только потому, что был уверен – общество его поддержит.