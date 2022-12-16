Зеленский поздравит россиян с Новым годом волной терактов - СМИ

Держать ухо нужно востро

Украинские войска вполне способны атаковать российские города в канун Нового года ракетными обстрелами и запусками беспилотников. Такое заявление сделал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

По словам военного эксперта, именно перед самыми праздниками Украина, вероятнее всего, постарается атаковать РФ, чтобы "поздравить" соседей. Вполне возможно, что в приграничных районах диверсанты попытаются устроить теракты и диверсии.

Ранее в генштабе ВСУ заявили, что Украина против новогоднего перемирия. В Кремле, в свою очередь, ответили, что вопрос для Москвы также не стоит на повестке. А Стрелков подытожил, что перемирие будет тогда, когда одна из сторон посчитает себя потерпевшей поражение в конфликте.

Сейчас у Киева имеется возможность для стратегической инициативы. Противник готовится к активным наступательным действиям в Запорожской области. Фактически же Киев может атаковать там, где видит необходимость.

Что касается произведенной 16 декабря атаки по украинский энергетической инфраструктуре, то она, уверен Стрелков, не отразится на боевой способности противника – в первую очередь, это имиджевые потери украинских властей, однако не удары по ВСУ.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", после обрушившихся на украинскую энергетику ударов в стране были введены веерные отключения света.