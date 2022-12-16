По бункеру главкома ВСУ готовы ударить "Кинжалом"

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Россия вполне могла атаковать украинскую инфраструктуру "Кинжалами" входе недавнего обстрела. В украинских медиа заявили, что россияне якобы подняли в воздух МиГ-31К. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что на такие мелочи стратегическое оружие не пускают в ход. А вот если бы речь шла о командном пункте главнокомандующего ВСУ Залужного, который призывал "убивать русских", то вполне себе могли бы.
Теоретически, указывает Кнутов, "Кинжал" могли сбросить на какой-нибудь военный украинский объект. Обыкновенный бомбардировщик до такого места не сможет долететь. Большая высота не позволит точно поразить цель. А вот "Кинжал" вполне способен справиться с такой задачей.
Такие ракеты, указывает специалист, попадали в легковое авто на расстоянии от тысячи километров. Огромная кинетическая скорость позволяет ракете пробить и породы в скалах? и подземныt пространства – включая такой объект, как и условный бункер.
Украинские медиа, кстати говоря, обожают подсчитывать, сколько потратили российские власти из бюджета на ракетные обстрелы по вражеской инфраструктуре, совершенно забывая о том, в какую копеечку это влетает самому Киеву. По словам экономиста Игоря Качалова, страна? потерявшая часть регионов, а вместе с ними и треть ВВП, а также столкнувшаяся с разрушением своей инфраструктуры, существенно повышает долговые обязательства Банковой перед Западом – отдавать долг придется несколько десятков лет, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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