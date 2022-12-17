На Запорожской АЭС возведут прочный защитный купол

На Запорожской АЭС возведут прочный защитный купол
Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/www.globallookpress.com
Украинские обстрелы ставят под угрозу весь мир

Ситуация на территории Запорожской атомной электростанции остается тревожной – Вооруженные силы Незалежной продолжают регулярно обстреливать стратегически важный объект, авария на котором грозит катастрофой всему человечеству. Россия старается максимально обезопасить станцию, для этого даже решено возвести на территории специальный защитный купол.

Такой информацией с общественностью поделился в социальных сетях представитель местной администрации Владимир Рогов. Высокопоставленный госслужащий сообщил, что купол появится над хранилищем, где размещены отработанные ядерные отходы.

Он необходим для того, чтобы обезопасить станцию от осколков ракет, а также бомб, которые украинские боевики сбрасывают с помощью беспилотников. Рогов подчеркнул, что российские умельцы работают над тем, чтобы повысить прочность купола, в дальнейшем он станет еще более надежной защитой для станции.

К слову, недавно руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что на территории атомной электростанции необходимо установить зону безопасности. Этот шаг нужен для того, чтобы обезопасить Европу и остальной мир от ядерной катастрофы, которая может случиться из-за действий киевского режима.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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