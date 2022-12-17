"Спящие" украинские ДРГ развернулись под Сватово

"Спящие" украинские ДРГ развернулись под Сватово
Фото: www.unsplash.com
Ситуация в ЛНР остается напряженной

Луганская народная республика является одной из горячих точек на полях специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. Под печально известным городом Сватово продолжаются ожесточенные бои. Важной информацией об этой зоне соприкосновения поделился опытный российский военный.

Командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай" рассказал, что под стратегически важным городом уже развернулись украинские диверсанты-разведчики. Диверсионные группы направлены в эту зону для ведения подрывной деятельности. Впрочем, пока ДРГ находятся в "спящем" режиме – боевики ждут приказа от вышестоящего руководства.

Командир добровольцев подчеркнул, что пока сложно спрогнозировать, когда диверсионно-разведывательные группировки приступят к активным действиям. Однако очевидно, что украинские шпионы уже находятся на территории, прилегающей к Сватово, и готовы заняться своей преступной деятельностью сразу же после получения соответствующего приказа.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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