Польша определила дату внезапного удара для захвата Западной Украины - СМИ

Польша определила дату внезапного удара для захвата Западной Украины - СМИ
Фото: www.unsplash.com
Варшава давно облизывается на часть Незалежной

Положение дел на территории украинского государства оставляет желать лучшего. Незалежная находится в очень сложной ситуации, раздрай внутри страны привел к тому, что некоторые западные соседи всерьез задумались о том, чтобы оттяпать от Украины часть земель. В информационном пространстве даже появилась дата удара польских вооруженных сил по территории Западной Украины.

Материал на эту тему опубликован в авторитетном местном издании Niezależny Dziennik Polityczny. По мнению известного польского журналиста Ханны Крамер, варшавская администрация планирует провести операцию по захвату западных земель Незалежной уже в мае будущего года.

Местные власти планируют после оккупации территорий провести там референдумы о присоединении к Польше. Речь идет о Восточных Кресах (часть нынешней Галиции и Западной Украины). Журналистка подчеркнула, что Варшава давно взяла под политический и финансовый контроль киевскую администрацию. Ожидать серьезного сопротивления с их стороны не стоит.

Кроме того, поляков начали активно готовить к боестолкновениям. Сообщается, что на территории республики открыты специальные лагери для тренировок мобилизованных граждан. Помимо этого, уже в будущем году Польша планирует серьезно увеличить численность вооруженных сил и провести крупные боевые маневры.

Источник: Niezależny Dziennik Polityczny ✓ Надежный источник
новости партнеров

Созданный США элитный батальон ВСУ громят под Артемовском

Советы натовцев не помогли воякам

На Запорожской АЭС возведут прочный защитный купол

Украинские обстрелы ставят под угрозу весь мир

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей