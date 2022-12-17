Варшава давно облизывается на часть Незалежной

Положение дел на территории украинского государства оставляет желать лучшего. Незалежная находится в очень сложной ситуации, раздрай внутри страны привел к тому, что некоторые западные соседи всерьез задумались о том, чтобы оттяпать от Украины часть земель. В информационном пространстве даже появилась дата удара польских вооруженных сил по территории Западной Украины.



Материал на эту тему опубликован в авторитетном местном издании Niezależny Dziennik Polityczny. По мнению известного польского журналиста Ханны Крамер, варшавская администрация планирует провести операцию по захвату западных земель Незалежной уже в мае будущего года.

Местные власти планируют после оккупации территорий провести там референдумы о присоединении к Польше. Речь идет о Восточных Кресах (часть нынешней Галиции и Западной Украины). Журналистка подчеркнула, что Варшава давно взяла под политический и финансовый контроль киевскую администрацию. Ожидать серьезного сопротивления с их стороны не стоит.

Кроме того, поляков начали активно готовить к боестолкновениям. Сообщается, что на территории республики открыты специальные лагери для тренировок мобилизованных граждан. Помимо этого, уже в будущем году Польша планирует серьезно увеличить численность вооруженных сил и провести крупные боевые маневры.