Управа найдется уже через пару месяцев, обещает эксперт

Поставки американских зенитных ракетных систем Patriot для ВСУ станут причиной нового витка эскалации в конфликте на Украине. России же необходимо дать соответствующий ответ, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Белый дом формально утверждает, что никаких конфликтов с Россией ему не нужно. Действия американской стороны доказывают обратное. БПЛА, использовавшиеся украинской армией для атаки на Крым, произвела американская Spektreworks. Кнутов уверен, что американцы идут на обострение ситуации, и игнорировать этот факт нельзя.

Москва же, считает Кнутов, найдет способ противодействовать американским ЗРК на Украине. В первое время этого ПВО вполне хватит на то, чтобы он отражал рой беспилотников, однако у российских войск появится повод провести радиотехническую разведку, определить частоты и характеристики, поработать над РЭБ.

"Спустя пару месяцев по таким целям мы будет работать уже с устойчивостью и уверенностью. Однако и сейчас, при грамотной разведке, можно их уничтожать с помощью "Искандеров", – считает спикер.

Кнутов уверен, что Украине, как показывает практика, тяжело дается обучение с оружием НАТО.