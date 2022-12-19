Готовится взятие Киева: в США объяснили новую стратегию России

Украинцы бьют тревогу

Американское и украинское руководство обеспокоено тем, что может произойти на предстоящей фазе спецоперации. Об этом сообщает Politico.

Сейчас контрнаступление ВСУ на южном и восточном фронтах застопорилось, что позволило ВС РФ окопаться. По заявлению журналистов, все превратилось в "окопное противостояние" в духе Первой мировой войны. При этом на Украине заявляют, что российские танки и войска начали свое перемещение, а это может говорить о подготовке полномасштабного наступления, в том числе и на Киев.

После ударов по украинской инфраструктуре жить нормально жить в большинстве регионов страны стало невозможно. На этом фоне многие граждане могут решить отправиться на зимовку в соседние государства, что окажет серьезное давление на европейскую экономику. И не исключено, что это способно разрушить единство Запада.

Изданние сообщает, что, возможно, это и стало новой стратегией Кремля. Теперь Вашингтон столкнулся с тремя вызовами: вероятная блокировка республиканцами помощи Украине, рецессия в Европе и угроза единству ЕС в отказе от диалога с Россией.

При этом, как передает телеканал "360", Байден не будет приезжать в Киев из-за опасений за собственную безопасность. Однако он продолжает поддерживать личные контакты с Зеленским и пообещал поставить ему системы ПВО а также новые типы вооружений перед вероятной масштабной атакой России.