Альянс наступает на те же грабли

Американские системы ПВО не смогут переломить ситуацию в пользу Украины, несмотря на помехи, которые, очевидно, вызовут у российских войск на какое-то время, считает военный эксперт Яков Кедми.

Спикер изумляется "наглости и глупости" Белого дома, который намерен выделить украинской власти ЗРК Patriotю. Однако, считает он, проблему с российскими ракетами ВСУ все равно не решат. Во-первых, американский "Пэтриот" требует длительной подготовки. Во-вторых, противоракетные версии этих систем имеют плохую рекомендацию. Система уступает С-300, поэтому у России ощутимых проблем с ней не возникнет.

Кедми напомнил, что все западное и иностранное "чудо-оружие" постепенно забывалось на Украине. Сначала "Байрактары", перед этим – "Джавелины", позднее – "Хаймарсы".

"А против большей части крылатых ракет, которые Россия может использовать, Patriot абсолютно бесполезен", – высказался эксперт.

Кедми указал, что "Пэтриот" не смог спасти ни израильское небо, ни Саудовскую Аравию. В обоих случаях с этими странами воевали повстанцы Йемена. С Украиной все тоже ясно – эффективной ПВО у нее не появится.

По словам военного эксперта Александра Михайлова, Patriot в боевых условиях тратит слишком много времени на разворачивание и сворачивание, что крайне опасно для расчетов этих ЗРК, пишет URA.ru.