НАТО публично опозорилось после скандального решения по Украине

НАТО публично опозорилось после скандального решения по Украине
Фото: Christophe Gateau/www.globallookpress.com
Альянс наступает на те же грабли

Американские системы ПВО не смогут переломить ситуацию в пользу Украины, несмотря на помехи, которые, очевидно, вызовут у российских войск на какое-то время, считает военный эксперт Яков Кедми.

Спикер изумляется "наглости и глупости" Белого дома, который намерен выделить украинской власти ЗРК Patriotю. Однако, считает он, проблему с российскими ракетами ВСУ все равно не решат. Во-первых, американский "Пэтриот" требует длительной подготовки. Во-вторых, противоракетные версии этих систем имеют плохую рекомендацию. Система уступает С-300, поэтому у России ощутимых проблем с ней не возникнет.

Кедми напомнил, что все западное и иностранное "чудо-оружие" постепенно забывалось на Украине. Сначала "Байрактары", перед этим – "Джавелины", позднее – "Хаймарсы". 

"А против большей части крылатых ракет, которые Россия может использовать, Patriot абсолютно бесполезен", – высказался эксперт.

Кедми указал, что "Пэтриот" не смог спасти ни израильское небо, ни Саудовскую Аравию. В обоих случаях с этими странами воевали повстанцы Йемена. С Украиной все тоже ясно – эффективной ПВО у нее не появится.

По словам военного эксперта Александра Михайлова, Patriot в боевых условиях тратит слишком много времени на разворачивание и сворачивание, что крайне опасно для расчетов этих ЗРК, пишет URA.ru.

Источник: Экономика Сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Politico: НАТО проигрывает России в "битве за Арктику"

Возможностей у Белого дома изначально было меньше

Ночной удар по Киеву: атака ВС РФ привела к колоссальному разрушению

Пострадало несколько важных для столицы объектов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей