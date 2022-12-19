Прямое попадание: под Донецком сожгли роту иностранных наемников

Прямое попадание: под Донецком сожгли роту иностранных наемников
MOD Russia/www.globallookpress.com
ПТУР поразил здание, в котором скрывался противник

"Викинги" из Западного военного округа РФ обнаружили в ходе разведки опорный пункт с иностранцами, принимающими участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ. С помощью корректировки артиллерийской поддержки группировка смогла уничтожить опорный пункт, в котором находились наемники, пишет РИА Новости.

Как отмечает источник, кадры с уничтожением пункта были сняты на камеру, установленную на беспилотнике. Источник утверждает, что в здании находилась рота с иностранцами.

Россияне поразили противника с помощью противотанковой управляемой ракетой. После попадания она спровоцировала пожар.

По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", после наступления на Донецком направлении российские войска сорвали попытки противника провести разведку боем. За сутки потери ВСУ в этом направлении составили свыше 130 человек.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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