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"Викинги" из Западного военного округа РФ обнаружили в ходе разведки опорный пункт с иностранцами, принимающими участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ. С помощью корректировки артиллерийской поддержки группировка смогла уничтожить опорный пункт, в котором находились наемники, пишет РИА Новости.
Как отмечает источник, кадры с уничтожением пункта были сняты на камеру, установленную на беспилотнике. Источник утверждает, что в здании находилась рота с иностранцами.
Россияне поразили противника с помощью противотанковой управляемой ракетой. После попадания она спровоцировала пожар.
По информации интернет-издания "Подмосковье Сегодня", после наступления на Донецком направлении российские войска сорвали попытки противника провести разведку боем. За сутки потери ВСУ в этом направлении составили свыше 130 человек.
Возможностей у Белого дома изначально было меньше