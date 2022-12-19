ВСУ затыкает брешь в обороне иностранными наемниками

После заявления Урсулы фон дер Ляйен об огромных потерях ВСУ (100 тыс. человек) Запад тем самым публично признал, что урон, который понесла украинская армия, несравненно превосходит потери РФ. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, Киев испытывает дефицит в живой силе, поэтому пытается закрывать бреши наемниками из стран Североатлантического альянса.

Наемники из НАТО, преимущественно, воюют у Бахмута, на Соледарском и Запорожском направлениях. Ранее портал Boulevard Voltaire раскрыл вмешательство альянса в украинский конфликт. В публикации говорится, что на стороне ВСУ принимают участие тысячи иностранцев, а сам Запад приближается к крайне опасной черте.

Нужно помнить, что и Великобритания планирует атаки на Крым и Севастополь, на российский флот с применением БПЛА и подводных дронов. Поляки взводами и ротами воюют в качестве ЧВК.

Естественно, Россия может отреагировать военным путем в виде объявления Третьей мировой, что, конечно, само по себе безумно. А сам Кремль реагирует дипломатически, хотя бойцы СВО бьют успешно по центрам подготовки иностранных наемников – еще до того, как они окажутся на фронте. По неофициальным данным, в Польше уже вырыто кладбище на 1700 тел. Сейчас там уже 1200 захоронений.

НАТО скрывало и будет скрывать собственные потери. Опасность же в том, что по мере усиления его вмешательства растет риск прямой вовлеченности альянса в конфликт, пишет "Свободная Пресса".