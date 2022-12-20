Осталось недолго: в России нашли способ окончательно завершить СВО

Единственный выход - стереть Украину с лица земли, заявляют эксперты

Политолог Ростислав Ищенко считает, что сейчас перед Москвой стоит важная задача – достичь всех установленных в спецоперации целей к середине 2023 года. В противном случае конфликт может обернуться плохими последствиями для страны.

Эксперт отметил, что подобные противостояния по мере затягивания все дальше отдаляют возможности для наступления мира. Каждая из сторон несет все больше потерь, которые не могут стать напрасными. Если все заканчивается быстро, то большинства негативных для общества последствий получается избежать.

Другая ситуация, когда конфликт затягивается. Тогда расшатываются экономические связи, происходит легитимизация насилия, которая разрушает традиционную структуру общества и упрощает задачу для революционеров по расшатыванию позиций власти.

Ищенко считает, что единственный выход из сложившейся ситуации – полный разгром Украины, и желательно до конца следующего лета.

"Быстрый разгром предполагает неторопливо, качественно подготовленную операцию, по итогам которой украинская армия и украинское государство прекращают существовать, а потери наступающих войск будут минимальны",

– подытожил он.