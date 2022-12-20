Артиллерийский ад: бригада ВСУ попала в огневой мешок под Соледаром

Артиллерийский ад: бригада ВСУ попала в огневой мешок под Соледаром
MOD Russia/www.globallookpress.com
Противник несет огромные потери

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины оказались в засаде, пытаясь атаковать позиции противника в треугольника Яковлевка-Белогоровка-Веселое в десяти километрах от Соледара. Бригада потеряла порядка 250 человек ранеными и убитыми, пытаясь провести разведку боем.

Согласно приведенным данным, суммарные потери украинской бригады на Соледаре после переброски с южной стороны на север к городу (там, где и произошел бой) выросли в десять раз в сравнении с численностью, фиксировавшейся во время летнего наступления. В отсутствие артподдержки и танков потери бригады стали расти огромными темпами.

Летом 128-я бригада уже несла огромные потери под Херсоном из-за огневого мешка. Тактика, применяемая российскими войсками, заключается в перекрытии противника артогнем в зоне поражения. С таким заградительным огнем отступление становится невозможным.

Восполнение потерь у бригады в настоящий момент не представляется возможным. Перед Соледаром ее усилили огромным числом мобилизованными без реального боевого опыта.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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