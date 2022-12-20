Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины оказались в засаде, пытаясь атаковать позиции противника в треугольника Яковлевка-Белогоровка-Веселое в десяти километрах от Соледара. Бригада потеряла порядка 250 человек ранеными и убитыми, пытаясь провести разведку боем.
Согласно приведенным данным, суммарные потери украинской бригады на Соледаре после переброски с южной стороны на север к городу (там, где и произошел бой) выросли в десять раз в сравнении с численностью, фиксировавшейся во время летнего наступления. В отсутствие артподдержки и танков потери бригады стали расти огромными темпами.
Летом 128-я бригада уже несла огромные потери под Херсоном из-за огневого мешка. Тактика, применяемая российскими войсками, заключается в перекрытии противника артогнем в зоне поражения. С таким заградительным огнем отступление становится невозможным.
Восполнение потерь у бригады в настоящий момент не представляется возможным. Перед Соледаром ее усилили огромным числом мобилизованными без реального боевого опыта.
Единственный выход - стереть Украину с лица земли, заявляют эксперты