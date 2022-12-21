Ударят по России с Украины: эксперт раскрыл план "долгожданной мести" Польши

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Ситуация в мировом пространстве накаляется день ото дня. Взаимная неприязнь западного блока и нашего государства увеличивается. Развязанный на территории Незалежной конфликт фактически открыл ящик Пандоры. По мнению известного военного эксперта Владимира Прохватилова, Варшава готова к мощному удару по Российской Федерации.
В беседе с интернет-изданием URA.RU эксперт отметил, что в самое ближайшее время поляки обзаведутся отличными системами противовоздушной обороны. Кроме того, они ждут поступления мощных корейских танков "Пантеры" и артустановок.
Со всем этим военным великолепием, по мнению старшего научного сотрудника Академии военных наук, польское государство начнет претендовать на звание самой сильной армии Европы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
При этом Прохватилов подчеркнул, что именно Россия в сознании жителей Польши является "корнем всех бед". Эксперт обратил внимание, что сейчас население этой европейской страны активно военизируется, а негативное отношение людей к России нагнетается местными политиками.
Специалист считает, что в дальнейшем Вооруженные силы Польши еще больше нарастят контингент на территории украинского государства, передает "Радио 1". Именно руками польских частных военных компаний может быть нанесен мощный удар по нашей стране.
Единственный выход - стереть Украину с лица земли, заявляют эксперты