Ударят по России с Украины: эксперт раскрыл план "долгожданной мести" Польши

Поляки давно вынашивают кровожадные идеи

Ситуация в мировом пространстве накаляется день ото дня. Взаимная неприязнь западного блока и нашего государства увеличивается. Развязанный на территории Незалежной конфликт фактически открыл ящик Пандоры. По мнению известного военного эксперта Владимира Прохватилова, Варшава готова к мощному удару по Российской Федерации.



В беседе с интернет-изданием URA.RU эксперт отметил, что в самое ближайшее время поляки обзаведутся отличными системами противовоздушной обороны. Кроме того, они ждут поступления мощных корейских танков "Пантеры" и артустановок.

Со всем этим военным великолепием, по мнению старшего научного сотрудника Академии военных наук, польское государство начнет претендовать на звание самой сильной армии Европы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

При этом Прохватилов подчеркнул, что именно Россия в сознании жителей Польши является "корнем всех бед". Эксперт обратил внимание, что сейчас население этой европейской страны активно военизируется, а негативное отношение людей к России нагнетается местными политиками.

Специалист считает, что в дальнейшем Вооруженные силы Польши еще больше нарастят контингент на территории украинского государства, передает "Радио 1". Именно руками польских частных военных компаний может быть нанесен мощный удар по нашей стране.