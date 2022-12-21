80 трупов: Армия России заняла господствующие высоты на Донецком направлении

80 трупов: Армия России заняла господствующие высоты на Донецком направлении
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нашим бойцам удалось серьезно продвинуться

Представители главного оборонного ведомства нашей страны на регулярной основе отчитываются о положении дел на полях специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сегодня, 21 декабря, стало известно, что российская армия смогла разместиться на новых господствующих высотах на стратегически крайне важном Донецком направлении.

Добиться серьезного продвижения в этой зоне удалось после успешного наступления, которое провели доблестные бойцы Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщил официальный представитель главного военного ведомства нашей страны Игорь Конашенков, всего за сутки на Донецком направлении были ликвидированы более восьми десятков незалежных боевиков. Также отправлен в утиль один танк Вооруженных сил Украины, три боевые машины пехоты и четыре легковых автомобиля, которые использовались в военных целях.

Кроме того, сообщается, что на Южно-Донецком направлении выведены из строя еще пять десятков всушников, отмечает телеканал "360".

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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