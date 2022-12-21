Politico: Зеленский может достать новыми ракетами до Москвы

Politico: Зеленский может достать новыми ракетами до Москвы
Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/www.globallookpress.com
Пока что Белый дом не дает добро

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Соединенные Штаты намерен выпросить у кураторов баллистические ракеты ATACMS с боевыми ударными БПЛА дальнего действия, такие как Grey Eagle и Reaper.

Напомним, у ATACMS дальность действия доходит до трех сотен километров. Позиция американской стороны пока что принципиальна – Белый дом заявил четкое и резкое "нет". В частности, американская администрация опасается, что тем самым  спровоцирует Кремль на применение еще более опасного вооружения в ходе украинского конфликта.

Politico пишет, что ожидаемый визит украинского лидера в столицу Соединенных Штатов (где он выступит в Конгрессе) шокировал конгрессменов. Поездка планировалась Киевом и Вашингтоном более месяца. Обе стороны используют визит Зеленского в качестве громкого информационного повода, чтобы добиться расположения американских законодателей.

Как отмечает источник, Штаты должны объявить Зеленскому о готовности выделить помощь в размере двух миллиардов долларов, включая зенитно-ракетные системы Patriot.

А политолог Андрей Кортунов рассказал интернет-изданию "Подмосковье Сегодня", что после Штатов, по его мнению, Зеленский может отправиться в Европу, чтобы продолжить турне по Западу с целью привлечения местной аудитории.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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