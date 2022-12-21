Нет шансов перед "Геранью": смерть украинской ПВО предрек политолог из Киева

Против "Шахидов" приема нет, резюмировал эксперт

Столица Незалежной может оказаться под ударом, если Генштаб ВСУ лишится инициативы. Еще одна причина – мощные средства поражения, которые имеются у российских вооруженных сил. Ситуация в реальности обернется для ВСУ катастрофой, считает украинский политолог Василь Вакаров.

Спикер привел в пример один из последних ударов ВС России по инфраструктуре в Киеве, заявив, что атака была искусной и профессиональной. По мнению Вакарова, обе стороны становятся более хитрыми и искусными на поле боя, приобретая реальный опыт.

Вакаров уверен, что инициатива постепенно вновь переходит на сторону россиян, учитывая, какие страшные потери несет Украины в Бахмуте. Если противовоздушная оборона выйдет из строя, ситуация обернется катастрофой для политического руководства Украины.

"То, что бахнули в Киев с роем своих дронов и уничтожив часть украинского ПВО, было искусно. Стали вы хитрее, где-то мы", – подытожил политолог.