Нет шансов перед "Геранью": смерть украинской ПВО предрек политолог из Киева

Нет шансов перед "Геранью": смерть украинской ПВО предрек политолог из Киева
Iranian Army Office/www.globallookpress.com
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Столица Незалежной может оказаться под ударом, если Генштаб ВСУ лишится инициативы. Еще одна причина – мощные средства поражения, которые имеются у российских вооруженных сил. Ситуация в реальности обернется для ВСУ катастрофой, считает украинский политолог Василь Вакаров.

Спикер привел в пример один из последних ударов ВС России по инфраструктуре в Киеве, заявив, что атака была искусной и профессиональной. По мнению Вакарова, обе стороны становятся более хитрыми и искусными на поле боя, приобретая реальный опыт.

Вакаров уверен, что инициатива постепенно вновь переходит на сторону россиян, учитывая, какие страшные потери несет Украины в Бахмуте. Если противовоздушная оборона выйдет из строя, ситуация обернется катастрофой для политического руководства Украины.

"То, что бахнули в Киев с роем своих дронов и уничтожив часть украинского ПВО, было искусно. Стали вы хитрее, где-то мы", – подытожил политолог.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
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